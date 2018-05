João Sousa vai receber medalha de mérito desportivo em Guimarães

João Sousa venceu o norte-americano Frances Tiafoe, no passado domingo no Estoril Open e, na sequência desta conquista, vai ser homenageado e premiado pelo município de Guimarães no dia 24 de junho.

“Guimarães terá que homenagear o João Sousa. E o melhor modo de homenagear o João Sousa é no dia 24 de junho, dia de celebração de Guimarães e do ‘dia um’ de Portugal. É ser-lhe atribuída a medalha de mérito desportivo, de grau ouro”, anunciou Domingos Bragança, o presidente da Câmara de Guimarães, no salão dos paços do concelho.

O autarca disse ainda que o galardão reconhece não só os “atributos desportivos”, mas também os “humanos” que fazem de João Sousa um “senhor vimaranense conhecido em Portugal e no mundo”.

Além disso, o autarca referiu que o tenista português tem vindo a dar um contributo “decisivo” para o ténis nacional, uma vez que é o “melhor tenista português de sempre”.

“Em Guimarães, o ténis, como modalidade desportiva, nunca mais será a mesmo. O seu contributo será decisivo para que muitos jovens abracem esta modalidade”, considera Domingos Bragança.