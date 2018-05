ANPC. Eduardo Cabrita lamenta saída de António Paixão

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, lamentou esta terça-feira, no parlamento, a saída do comandante nacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), António Paixão, e aproveitou para destacar e elogiar as “notáveis capacidades” do coronel José Manuel Duarte Costa, o seu sucessor.

“Lamentamos que o comando nacional operacional da ANPC tenha entendido por razões de ordem pessoal pedir a sua exoneração", referiu Eduardo Cabrita aos deputados da comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

No parlamento, o ministro aproveitou para elogiar "as notáveis capacidades” e “o currículo" do sucessor de António Paixão, o coronel José Manuel Duarte Costa. "Pela experiência que já tinha de relacionamento entre Forças Armadas e a estrutura da ANPC que o qualifica para prosseguir este esforço notável que vinha sendo desenvolvido", disse Eduardo Cabrita.

Recorde-se que o coronel António Paixão se demitiu esta segunda-feira, ao final da tarde, em colisão com o governo, depois de uma reunião que durou cerca de quatro horas, com o presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil e com o tenente-general Mourato Nunes. No final, o militar bateu com a porta apontando várias razões para o seu descontentamento com várias decisões.

"Motivos pessoais" foram apontados como a principal razão da saída de António Paixão do Comando da Autoridade Nacional de Proteção Civil.