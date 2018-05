Trump diz a Macron que EUA vai abandonar acordo com o Irão

Acordo foi assinado durante a liderança do ex-presidente Barack Obama

De acordo com o New York Times, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, terá revelado a Emmanuel Macron, presidente de França, que pretende anunciar hoje, na Casa Branca, que vai abandonar o acordo nuclear com o Irão, designado de "Plano Conjunto de Ação".

Segundo a mesma publicação, Trump irá mesmo restituir as sanções económicas ao Irão, sanções essas que tinham sido 'aliviadas' após o país ter aceitado abandonar a produção de urânio enriquecido - componente utilizado para a produção de armas nucleares.

Este acordo foi assinado durante a liderança de Barack Obama, entre os Estados Unidos, Alemanha, China, Reino Unido, Rússia, França e Irão.

Apesar de tudo, vários países da Europa revelaram que querem continuar a apoiar o acordo, mesmo sem a ajuda dos EUA. No entanto, não é certo que o Irão esteja disposto a este novo modelo de negociações.

Recorde-se que o acordo entre o Teerão e a comunidade internacional demorou mais de uma década a ser alcançado.