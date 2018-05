Profissão: viajante. Há uma agência que quer contratar um líder de viagens

Se gosta de viajar, este emprego é para si.

A agência de viagens The Wanderlust está à procura de um líder de viagens, ou seja, um viajante profissional que domine a língua portuguesa para elaborar um roteiro turístico para um ou mais países.

O candidato terá de mostrar que conhece o local escolhido e elaborar um guia com sítios onde, por exemplo, se bebe o melhor café ou o alojamento mais autêntico.

A The Wanderlust procura uma pessoa proativa e prática, com capacidade de comunicação.

O vencedor desde desafio será integrado na equipa de dez viajantes profissionais que desenham os destinos e acompanham grupos em várias experiências por todo o mundo.

As candidaturas deverão ser enviadas para info@thewanderlust.pt até ao dia 31 de maio, com a proposta do seu roteiro e um vídeo com uma apresentação sua. O vencedor será anunciado a 15 de junho.