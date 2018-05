Donald Trump rasga acordo com o Irão

O Presidente norte-americano anunciou esta terça-feira que os Estados Unidos vão abandonar o acordo nuclear com o Irão.

Numa conferência na Casa Branca, Donald Trump considerou que o acordo era “horrível” e que “nunca devia ter acontecido”. Trump disse ainda que os EUA vão aplicar as sanções "mais duras de sempre".

“No centro do acordo nuclear com o Irão estava uma mentira, de que o Irão procura este acordo para fins pacíficos”, disse Trump, acrescentando que os EUA estão a “trabalhar com os seus aliados para encontrar soluções para a ameaça iraniana”.

“Isto vai manter a América muito mais segura”, acabou por dizer Trump.

Este acordo foi assinado durante a liderança de Barack Obama, entre os Estados Unidos, Alemanha, China, Reino Unido, Rússia, França e Irão e visava o levantamento progessivo das sanções ao Irão, com a contrapartida de Teerão não fabricar mais armas nucleares.

Apesar de tudo, vários países da Europa revelaram que querem continuar a apoiar o acordo, mesmo sem a ajuda dos EUA. No entanto, não é certo que o Irão esteja disposto a este novo modelo de negociações.