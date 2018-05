Eurovisão. Conheça os primeiros finalistas

Já são conhecidos os países que passam à final do Festival Eurovisão da Canção! São eles Áustria, Estónia, Chipre, Lituânia, Israel, República Checa, Bulgária, Albânia, Finlândia e Irlanda. A próxima semifinal realiza-se dia 10, quinta-feira. Acompanhe tudo aqui!



Entretanto, veja as músicas que subiram ao palco esta terça-feira.



21h48: Fecharam as votações! Quem irá conseguir um lugar na final?

It's time to STOP VOTING! Voting is now closed, and it won't be long until we find out who is going through to the Grand Final. Who did you vote for?! #ESC2018 #AllAboard pic.twitter.com/TecfA8u7QB — Eurovision (@Eurovision) 8 de maio de 2018

A vitória de Salvador Sobral na edição do ano passado também não ficou esquecida! Vários artistas cantaram a música "Amar pelos Dois" do vencedor da Eurovisão de 2017

Such a wonderful trip down memory lane back to Kyiv 2017, and the beautiful 'Amar Pelos Dois' from Salvador Sobral that brought us all to Lisbon this year for #ESC2018 #AllAboard pic.twitter.com/HecMQdnWws — Eurovision (@Eurovision) 8 de maio de 2018





Chipre trouxe um ambiente bem 'caliente' para Lisboa! A música de Eleni Foureira, 'Fuego', é uma das favoritas à vitória.

E a música da Irlanda? O que achou da performance de Ryan O’Shaughnessy, com a música 'Together'?

A Suíça trouxe ritmo ao Altice Arena! A cantora chama-se Zibbz e a música 'Stones'.

Ninguém ficou indiferente à performance da Arménia. A música 'Qami' foi cantada por Sevak Khanagyan.

Saara Aalto não tem medo de monstros... 'Monsters' é a música da Finlândia.

Que performance dramática a da Grécia! A cantora chama-se Yianna Terzi e a música 'Oniro Mou'.

A Áustria já atuou. A música 'Nobody But You' foi interpretada por Cesár Sampson.

Agora foi a vez da Croácia. Gostou? A cantora chama-se Franka e a música 'Crazy'.

O que achou da música da Macedónia? A música é dos Eye Cue e chama-se 'Lost And Found'.

Não, aquela pessoa em palco não é a Sia. É um dos membro da banda Equinox, da Bulgária. A música chama-se 'Bones'.

Segundo o site de apostas Eurovision World, a música da Estónia é a quarta favorita à vitória. O que achou da voz de Elina Nechayeva? A música chama-se 'La Forza'.

E que tal a música da Bielorrússia? 'Forever' foi cantada por Alekseev.

A música de Israel é uma das favoritas à vitória. O que acha da canção? É cantada por Netta Barzilai e chama-se 'Toy'.

Esta é a música da Lituânia. É cantada por Ieva Zasimauskaitė e chama-se 'When We’re Old'

Dá para dança com a música da República Checa! A música chama-se 'Lie To Me' e é cantada por Mikolas Josef.

O que achou da performance da Bélgica? A música é de Sennek e a música é 'A Matter of Time'.

A Albânia foi a terceira performance. Eugent Bushpepa interpretou o tema 'Mall'.

A segunda performance foi da Islândia, interpretada, por Ari Ólafsson. A música chama-se 'Our choice'.

O Azerbaijão foi o primeiro a atuar. A música chama-se 'X My Heart' e foi interpretada por Aisel.

A cerimónia arrancou às 20h00, com Catarina Furtado, Daniela Ruah, Sílvia Alberto e Filomena Cautela no palco.