9 de maio 2018

Proteção Civil. Desde 2006 que Portugal não tem em maio tão poucos aviões disponíveis para combater incêndios

O i analisou as diretivas operacionais dos últimos dez anos e, por esta altura, nos anos anteriores, o dispositivo de combate aos incêndios já tinha entre 19 e 34 aviões. Turbilhão que afeta a Proteção Civil e o MAI nos últimos dias já levou o Presidente a avisar que não se recandidata a Belém caso se repitam as tragédias do ano passado