EDP Renováveis. Lucro sobe 39% para 94 milhões

A EDP Renováveis registou lucros de 94 milhões de euros no primeiro trimestre de 2018, o que representou um aumento de 39 % em relação a igual período do ano passado, segundo informação enviada esta quarta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) portuguesa.

As receitas totalizaram nos primeiros três meses do ano 528 milhões de euros, o mesmo valor de um ano antes. O lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) totalizou 381 milhões de euros (+2 % do que no primeiro trimestre de 2017), beneficiando da evolução positiva das receitas (+7 %) e da “eficiência operacional”.

A EDP Renováveis sublinha que teve uma “sólida geração de fluxo de caixa” no primeiro trimestre do ano corrente, com o fluxo de caixa operacional a chegar aos 295 milhões de euros (+5 %).

O total de investimentos líquidos no mesmo período foi de 222 milhões de euros, um aumento de 127 milhões de euros quando comparado com o primeiro trimestre de 2017. Em março de 2018, a EDP Renováveis geria uma carteira global de 11,0 GW (gigawatt) repartidos por 11 países.