IPO de Lisboa usa técnica inovadora para detetar cancro em zonas até aqui "inacessíveis" do pulmão

Os últimos resultados sobre a sobrevivência ao cancro do pulmão sugerem que tem havido melhorias, mas o caminho ainda é grande: atualmente, 15,6% dos doentes sobrevivem cinco anos após o diagnóstico. Melhorar a deteção precoce, já que muitos tumores só são detetados quando já existem metásteses, é um dos desafios no combate às doenças oncológicas no geral e a este tipo de cancro em particular.

Este mês, o IPO de Lisboa começou a usar uma tecnologia que poderá contribuir para esse objetivo. Na semana passada foi feita pela primeira vez na instituição uma broncoscopia por navegação eletromagnética broncoscópica, "uma técnica inovadora usada pela primeira vez em Portugal e que permite diagnosticar lesões malignas muito pequenas em zonas do pulmão até agora inacessíveis pela broncoscopia convencional", divulgou o hospital.

Tal como o nome sugere, uma broncospoia é uma de endoscopia ao sistema respiratório, em que se obtêm imagens da traqueia e brônquios para despistar lesões suspeitas.

"A navegação broncoscópica eletromagnética combina a informação obtida durante a broncoscopia com a informação das imagens de tomografia axial computorizada (TAC) 3D, o que permite visualizar a árvore brônquica com precisão e aceder, com sondas próprias, a zonas mais profundas do pulmão, que eram muito difíceis ou impossíveis de atingir através da broncoscopia convencional", explica Duro da Costa, diretor do Serviço de Pneumologia do IPO Lisboa, citado num comunicado da instituição.

Até aqui, visualizar algumas lesões cancerígenas na periferia dos pulmões implicava por exemplo uma cirurgia e por isso o processo de diagnóstico poderá ser acelerado com este exame.

"Para além disso, dentro de pouco tempo, pretende-se que o equipamento possa vir a ser utilizado em tratamentos, nomeadamente com a aplicação de radiofrequência e braquiterapia em lesões pulmonares únicas e de pequena dimensão, reduzindo a exposição dos tecidos saudáveis envolventes", diz ainda Duro da Costa.

A instituição informa que o equipamento custou 150 mil euros e foi cofinanciado pelo Programa Operacional Regional de Lisboa 2020, no âmbito de um investimento de nove milhões de euros que o IPO tem em curso com vista à modernização tecnológica de vários serviços clínicos e laboratoriais.

Todos os anos são diagnosticados cerca de 4 mil novosos casos de cancro do pulmão em Portugal e o IPO de Lisboa recebe cerca de 300 doentes. Além do diagnóstico precoce, prevenir o tabagismo é essencial para reduzir o número de casos. Estima-se que o tabaco seja responsável por 85% 90% dos cancros do pulmão a nível mundial, sendo o principal factor de risco para a doença.