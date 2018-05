Autoridade Marítima alerta para aparecimento de Caravelas-portuguesas nas praias

Saiba o que fazer no caso de ser picado por uma

Nos últimos dias, foram avistadas várias caravelas-portuguesas na Região Autónoma da Madeira, e a Autoridade Marítima Nacional está a alertar a população desta zona para que, em caso de avistamento, se afastem, destes animais.

A caravela-portuguesa - com o nome científico "Physalia physalis" - vive na superfície do mar e os seus tentáculos podem chegar a atingir 30 metros. O perigo de contacto com este organismo é grande, uma vez que o seu veneno é muito perigoso.

Os sintomas da picada são dor forte e sensação de queimadura ou ardor, e ainda irritação, vermelhidão, inchaço e comichão. No entanto, em pessoas que sejam mais frágeis às picadas e venenos das águas-vivas, as reações alérgicas podem ser graves, e levar à falta de ar, palpitações, cãibras, náuseas, vómitos, febre, desmaios, convulsões, arritmias cardíacas e problemas respiratórios. No caso de este sintomas aparecerem, a pessoa em questão deve dirigir-se de imediato ao hospital.

Saiba o que fazer em caso de contacto com a caravela-portuguesa:

- Não esfregar ou coçar a zona atingida para não espalhar o veneno;

- Não usar água doce, álcool ou amónia;

- Não colocar ligaduras;

- Lavar com cuidado com soro fisiológico;

- Retirar com cuidado os tentáculos da água viva (caso tenham ficados agarrados à pele) utilizando luvas, uma pinça de plástico e soro fisiológico;

- Aplicar vinagre no local atingido;

- Aplicar bandas quentes ou água quente para aliviar a dor;

- Consultar assistência médica o mais rapidamente possível.