Na Califórnia o café vai passar a ser servido com um aviso sobre o risco de cancro

Um tribunal de Los Angeles, nos Estados Unidos, determinou que a Starbucks e outras redes de cafés conhecidas passem a avisar os seus clientes sobre o risco de cancro relacionado com este produto.

O juiz Elihu Berle, da Califórnia, confirmou uma decisão prévia, na sequência do pedido de uma pequena ONG que envolveu 90 empresas que produzem ou vendem café.

Elihu explicou que a decisão inclui a rede de cafés Starbucks Corp., a Keurig Green Mountain Inc. e a Peet’s Operating Co. e que, da decisão tomada, não foi possível determinar que os benefícios para a saúde relativamente ao consumo de café são maiores que o risco de cancro.

Estas empresas foram acionadas, em 2010, pela ONG Council for Education and Research on Toxics, que tem por base uma lei que exige que as empresas coloquem etiquetas de advertência nos produtos que podem causar cancro.