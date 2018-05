Lembra-se de Tom Hanks no filme "Terminal de Aeroporto"? Há um homem na mesma situação... fora do ecrã

Um homem de 36 anos está retido no aeroporto de Kuala Lumpur, na Malásia, há 62 dias. E não tem qualquer previsão de saída.

Hassan Al Kontar, de nacionalidade síria, trabalhava nos Emirados Árabes Unidos como marketeer quando, em 2011, a Síria entrou em guerra. Foi então que o homem foi chamado de volta ao país, para cumprir o serviço militar pelas forças de Assad.

Como recusou fazê-lo, o seu passaporte tornou-se inválido. Em março, chegado a Kuala Lumpur, Hassan viu-se impedido de sair do aeroporto. Foi-lhe recusado o direito, também, de entrar em qualquer avião. Por isso, o aeroporto tornou-se a sua casa e é lá que dorme, come, toma banho e vive, passando a maior parte do tempo no Terminal 2.

Já tentou por todas as formas arranjar um visto, mas, como declarou à CBS News canadiana, "infelizmente para os sírios é impossível arranjar um visto seja para onde for". Entretanto, tem comunicado com o mundo através do Twitter, onde publica vários vídeos em que fala sobre a sua situação.

No último domingo publicou mesmo um vídeo com a legenda "a vida vai e deve de continuar, independentemente do que acontecer... bom fim de semana a todos".