OLX. Oferta de emprego na restauração, hotelaria e turismo aumentou 370%

De acordo com as informações do portal, mensalmente, são enviadas cerca de 300 mil candidaturas.

A categoria ‘Emprego’ do portal OLX cresceu 37% num ano, de acordo com os dados de abril deste ano face ao mesmo período do ano passado. Já em relação ao início do ano subiu 22% desde o início deste ano. De acordo com as informações do portal, mensalmente, são enviadas cerca de 300 mil candidaturas a anúncios de emprego no portal e 90% têm resposta até sete dias após serem inseridos.

O setor de Restauração, Hotelaria e Turismo foi o que registou um maior crescimento na oferta (370%), seguido das áreas de Call Center, Help Desk e Telemarketing (+103%), Transportes e Logísticas (67%), Construção Civil (67%) e Comercial (52%).

Os contactos de interessados em dar resposta às ofertas de trabalho também aumentaram (60%) comparando abril deste ano com abril de 2017, após a implementação de novas funcionalidades na categoria Emprego do portal, como o upload de CV, uma pesquisa mais facilitada, organizada e intuitiva através da introdução de sub categorias e de ações estratégicas que tiveram como objetivo impulsionar e dar mais visibilidade à categoria.

As áreas de emprego que registaram um maior crescimento de taxa de resposta foram a Restauração, Hotelaria e Turismo (+35%), Comercial (10%), Assistente de loja e Cixa (9%), Administrativo e Secretariado (8%) e Doméstico e Limpeza (7%).

Os distritos que apresentam maior oferta são, respetivamente, Lisboa (44%), Porto (23%), Setúbal (11%), Faro (6%) e Braga (4%), sendo igualmente, os que mais respondem a ofertas de emprego – Lisboa (63%), Porto (22%), Setúbal (7%), Faro (3%) e Braga (2%).

De acordo com o estudo "Total Compensation Portugal 2017" da consultora Mercer/Jason, 40% das empresas portuguesas demonstra intenção de recrutar em 2018.