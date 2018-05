Há um novo desafio a circular nas redes sociais | Fotos

Os desafios perigosos nas redes sociais têm sido constantes, desde engolir cápsulas de detergente ao corte propositado na pele. Desta vez, o desafio consiste em utilizar um desodorizante e já causou queimaduras de segundo grau nos adolescentes que participaram nele.

O desafio do desodorizante consiste em aplicar desodorizante no mesmo ponto da pele e resistir o máximo de tempo possível.

“Para quaisquer pais com crianças, por favor, sentem-se com elas e mostrem-lhes estas imagens. Estes são os resultados de algo conhecido como Desafio do Desodorizante”, escreve a filha de Jamie Prescott nas redes sociais, em tom de alerta.

As imagens podem ser desaconselháveis para os leitores mais sensíveis.