Um homem, com cerca de 50 anos de idade, morreu esta quarta-feira, na sequência de um acidente que envolveu um trator num terreno agrícola em Reboriça, Ribeira de Pena.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro, em declarações ao Notícias ao Minuto, o alerta foi dado pelas 17h50, e foram mobilizados para o local 20 operacionais, acompanhados por cinco veículos e um helicóptero do INEM.

O óbito acabou por ser declarado no local.