Lucros da Sonae Sierra caem 3% para 15,3 milhões de euros

A Sonae Sierra teve um lucro de 15,3 milhões de euros nos primeiros três meses do ano, o que representa uma descida de 3% quando comparado com os 15,9 milhões de euros obtidos em igual período do ano passado.

Através de um comunicado, a empresa justifica o decréscimo dos lucros com os menores ganhos realizados com vendas de propriedades em 2018.

O EBIT atingiu os 27 milhões de euros, traduzindo-se num aumento de 8% "resultante do desempenho positivo do portefólio Europeu e do crescimento do volume de negócios e margens na atividade de prestação de serviços", explica a Sonae Sierra.

O resultado direto ascendeu a 17 milhões de euros, o que significa que houve um crescimento de 12,6% face a igual período de 2017. Segundo a empresa, o crescimento é "reflexo do maior EBIT e de melhores resultados financeiros".

Já o resultado indireto foi de -1,6 milhões de euros, menos 2,4 milhões de euros do que no ano passado, "o que se deve essencialmente à diminuição dos ganhos realizados com vendas de propriedades", justifica. Os ganhos registados em 2017 correspondem a um ajuste de preço no Centro Comercial Le Terrazze, em Itália.

A empresa do setor do mercado imobiliário de retalho acrescenta que as vendas dos lojistas registaram um crescimento global de 5,2% (excluindo variação cambial) e 5,7% no portefólio Europeu, em comparação com igual período de 2017. Neste âmbito, destaca um crescimento de 4,8% em Portugal, beneficiando da antecipação do período de Páscoa, bem como da contínua recuperação económica.

Para Fernando Guedes de Oliveira, CEO da Sonae Sierra, “os primeiros três meses de 2018 confirmaram a tendência de recuperação, nomeadamente na Europa, onde a Empresa registou um desempenho muito positivo".