Tem a certeza que sabe como pegar num gato?

Pegar os gatos de forma errada pode magoá-los e, de acordo com o veterinário Uri Burstyn, em declarações à publicação Science Alert, há uma forma específica de pegar estes animais ao colo. Mas antes, há alguns truques que deve ter em conta.

Primeiro, de acordo com as explicações do especialista, deve começar por deixar que o gato cheire a sua mão, pois este gesto vai permitir que o gato se aproxime de si mais facilmente.

Além disso, o clínico refere ainda que que os gatos devem ser agarrados sem que isso lhes provoque stress e ansiedade. “Pode parecer estranho, mas se o apertar (como se o fosse espremer), o bicho vai sentir-se confortável.”, diz. “Se está a tentar manter um gato quieto, seja para lhe cortar as unhas ou para lhe dar um medicamento… aperte-o”, acrescenta.

"Os gatos que chegam à minha consulta geralmente estão cheios de medo, mas basta apertá-los delicadamente, como se estivesse a espremer algo e eles permanecem ali sentados sossegadamente”, conclui o especialista.

Depois destes pequenos passos, chega a altura de lhe pegar ao colo.

O veterinário exolica que se deve colocar uma mão por baixo do peito e outra sob o abdómen, sem deixar que as pernas permaneçam penduradas no ar sem qualquer apoio.

Outro método para lhes pegar é o ‘football carry’: Trata-se de pegar no animal ao contrário, mantendo o rabo para a frente e a cabeça do bicho por baixo do seu braço.

Pode parecer estranho mas este movimento mantém o gato seguro.