Proteção Civil. Ex-comandante nacional tem licenciatura inválida

O ex-comandante nacional da Proteção Civil, António Paixão, tem a licenciatura nula. Ou seja, não é válida. O i sabe que a Inspeção Geral da Educação e Ciência (IGEC) já terminou a análise ao curso de Estudos de Segurança, da Universidade Lusófona, e detetou mais de dez irregularidades entre as 17 equivalências atribuídas.

Este terá sido mais um motivo para que o coronel António Paixão tenha decidido, na passada segunda-feira, pedir a sua demissão. É que sem a licenciatura o coronel estava impedido de continuar a exercer o cargo de dirigente na Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), de acordo com o Estatuto do Pessoal Dirigente dos serviços do Estados, em vigor em 2004. Esta lei exige que qualquer cargo dirigente em entidades do Estado tenha uma licenciatura.

O governo teve acesso às conclusões preliminares da IGEC de forma informal e o assunto terá sido discutido em reunião entre o ministro Eduardo Cabrita com o presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil, general Mourato Nunes e António Paixão. A reunião decorreu por mais de quatro horas e terminou com a demissão do coronel.

