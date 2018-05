Manuela Moura Guedes deixou ontem um apelo, pedindo ao Ministério Público (MP) que abra um inquérito ao antigo Procurador-Geral da República, Pinto Monteiro - A jornalista afirmou que o ex-responsável terá “abafado investigações” relacionadas com o antigo primeiro-ministro José Sócrates.

"José Sócrates conseguiu controlar a Justiça. O Procurador-Geral da República é indicado pelo primeiro-ministro e nomeado pelo Presidente da República. Indicou Pinto Monteiro que tudo fez para abafar os casos complicados de José Sócrates, ele e Cândida Almeida, que estava no DCIAP, com a ajuda de quem estava a investigar em Setúbal o caso Freeport, a inspetora Alice", disse Manuela Moura Guedes, durante uma entrevista na SIC Notícias, ontem à noite.

A jornalista afirma que, na altura, existiam "demasiados casos e demasiados indícios de aldrabices" relacionados com o ex-primeiro-ministro. Moura Guedes disse ainda que "o regime esteve em perigo" devido ao controlo excessivo do antigo governante."Os Procuradores-gerais devem ser o garante da legalidade e devem ser os mais escrutinados", defende.

Sócrates tinha "o controlo da Justiça, do sistema financeiro, com o amigo Vara no BCP e CGD, e no meio empresarial com a PT e Ricardo Salgado, com a comunicação social. O que não estava controlado [por Sócrates] era abafado", acrescentou.

Durante a entrevista, Manuel Moura Guedes disse ainda temer que estivessem a "querer colocar os patins" em Joana Marques Vidal, a atual Procuradora-Geral da República. “[Joana Marques Vidal] tem provado que as coisas com ela são completamente diferentes”, defendeu a jornalista.

Recorde-se que o Jornal Nacional da TVI, apresentado por Mora Guedes, foi suspenso em 2009, após uma polémica em torno de investigações relacionadas com José Sócrates: o caso da licenciatura, da Cova da Beira e Freeport, entre outros. O antigo primeiro-ministro terá alegadamente pressionado a administração da TVI para acabar com aquele noticiário.