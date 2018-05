Encontro entre Trump e Kim Jong-Un vai acontecer a 12 de junho em Singapura

Está confirmado. O encontro entre o presidente dos Estados Unidos e Kim Jong-Un vai acontecer já no próximo dia 12 de junho, em Singapura.

O anúncio sobre o local e a data do encontro foi feito pelo próprio presidente dos Estados Unidos. "A reunião entre Kim Jong-Un e entre mim vai ser em Singapura, no dia 13 de junho. Ambos vamos fazer de tudo para que seja um momento especial para a paz mundial", escreveu Trump na sua conta do Twitter.

Recorde-se que no mês passado, Donald Trump convidou Kim Jong-Un para um encontro, convite esse que é algo nunca antes viste entre os dois países.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!