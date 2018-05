Habitação. PCP critica PSD por ignorar pequenas e médias empresas

Luís Vilhena, deputado do PS, critica o "conjunto de iniciativas avulsas" que, a pedido do CDS e do PSD não foram associadas às propostas que estão em discussão na comissão.

"Em vez de ajudarem a construir o móvel onde todas as peças encaixam, os senhores vão ajudar a espalhar a serradura como fazem os bombeiros depois de acontecerem os acidentes", criticou o deputado desafiando o CDS e o PSD a discutir as propostas apresentadas juntamente com as restantes propostas.

"O PSD não anda nesta corrida para ver quem chegou em primeiro lugar", respondeu o deputado António Costa e Silva.

Bruno Dias, do PCP, considerou o discurso do PSD "um verdadeiro exercício de hipocrisia". E acusou a direita de não ter havido uma "palavra que fosse sobre os milhares de pequenas e médias empresas" que foram afetadas pela lei das rendas

"Porque é que os senhores, que gostam tanto de falar das empresas - sabendo nós de que empresas e grupos económicos é que os senhores gostam -, nesta discussão as empresas desapareceram?", questionou o deputado comunista. "A única proposta que responde a isto é a do PCP, a que desde já se revogue essa lei criminosa que os senhores tanto gostam", acrescentou Bruno Dias para que seja aprovado um novo regime.

Em resposta, o deputado António Costa e Silva, deixou uma pergunta ao deputado do PCP: "o senhor quer revogar a lei para ir de encontro a lei que votou contra?"