A chamada ‘fome oculta’ retira a milhões de pessoas a oportunidade de atingir seu pleno potencial. Com a fome oculta, oficialmente conhecida como deficiência de micronutrientes, as pessoas consomem calorias, mas não conseguem obter nutrientes essenciais, como vitaminas e minerais.

É cada vez mais importante do que nunca prestarmos atenção à qualidade e à quantidade de plantas orgânicas e ricas em minerais que consumimos diariamente.

Com a degradação de nutrientes a perca de vitaminas, minerais e outros nutrientes nos alimentos devido a factores como solos empobrecidos, fabricação e processamento , transporte de alimentos, cozinhar de menos e aquecer demais os alimentos é cada vez mais importante que se concentre em comer uma variedade de alimentos de alta densidade nutricional aqueles que possuem elevada quantidade de nutrientes em relação ao seu valor energético, ou seja, promovem a maior ingestão de vitaminas, minerais, fibras, ácidos e outros nutrientes essenciais e tudo com menos calorias.

Na receita de hoje proponho uma salada com alguns dos meus alimentos de grande densidade nutricional favoritos: Bok Choi, Cenoura e Cogumelos Selvagens , como sempre simples, prática e para sermos felizes.

Com Amor, Silvia



Salada Quente de Bok Choi, Cogumelos E Cenouras Bebes com Molho de Soja & Tangerina

Ingredientes

Serve 2

6 pés de couves Bok choi bebe

8 Cenouras bebes

150g de Cogumelos Selvagens

uma mão cheia de Castanhas Torradas

Cebolinho

Coentros

2 colheres de sopa de azeite

Para o molho

3 colheres sopa de molho de soja

1 Colher chá de mel selvagem

Flocos de piripiri

Sumo de ½ tangerina

Casca de tangerina

Método

Cozinhe o bok choi e as cenouras no vapor salpicadas com sal. Quando estiverem macias leve para uma frigideira com o azeite ponha os cogumelos, de seguida incorpore os vegetais ate tomarem gosto

Numa frigideira pequena a parte junte todos os ingredientes para o molho mexa até tomar consistência e descarte a casca, incorpore os vegetais para tomar gosto e sirva.

Adicione as castanhas para aquele toque crocante que todos gostamos e o cebolinho e os coentros para perfumar e refrescar.