Níveis de pólen vão estar muito elevados nos próximos dias

Os pólens vão andar no ar.

A Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica alerta que os níveis de pólens no ar vão estar muito elevados nos próximos dias.

O alerta é feito para todo o país, com exceção da Madeira e dos Açores.

O tempo quente e seco favorece a sua circulação - e quanto mais ventoso o dia, mais provável é sentir o efeito. Em Portugal, um terço da população é alérgica.

Os pólenes mais problemáticos são os das ervas, árvores e arbustos. Usar óculos escuros, evitar ter as janelas de casa todas abertas e ter à mão um anti-histamínico pode ajudar. As vacinas são outra forma de prevenção, mas não nesta nesta altura - devem ser iniciadas no outono.