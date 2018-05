Bélgica. Sá Pinto atira-se a Preud'homme

O técnico português do Standard Liège acusa o antigo guarda-redes do Benfica de se "oferecer" para treinar o clube na próxima temporada

Ricardo Sá Pinto levou esta quinta-feira o Standard Liège a uma importante vitória no campeonato belga, triunfando por 3-1 no terreno do campeão Anderlecht. A equipa do técnico português está agora em segundo no playoff de apuramento do campeão, a quatro pontos do líder Club Brugge, que recebe na próxima jornada - isto, além de ter já vencido a Taça.

Apesar do bom trabalho de Sá Pinto, a imprensa belga tem insistido nas últimas semanas na hipótese de Michel Preud'Homme assumir o comando do Standard Liège na próxima temporada, embora o técnico português ainda tenha mais um ano de contrato. Na antevisão do encontro com o Anderlecht, e questionado sobre o tema, Sá Pinto foi arrasador para com o antigo guarda-redes do Benfica.

"Um treinador que se oferece ao Standard quando ainda há um treinador no cargo, que ganhou a Taça, que está a fazer um bom playoff, ainda com três jogos por disputar, e que ainda tem contrato para a próxima época... É uma falta de respeito", disparou o antigo internacional português, que chegou a defrontar Preud´homme em campo em várias ocasiões ao serviço do Sporting.