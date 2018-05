Há um vírus que 'ataca' o Whatsapp e espia todas as suas conversas

Tem um Android e usa a aplicação Whatsapp? Atenção: a empresa de cibersegurança Kaspersky detetou a existência de uma vulnerabilidade que permite espiar as conversas que mantém através desta app.

Chama-se ZooPark e surge a partir de um vírus que se instala no sistema operativo. Para já, esta vulnerabilidade está mais presente em dispositivos no Médio Oriente.

Segundo a Kaspersky, a ZooPark permite obter – sem que o utilizador tenha conhecimento – os contactos, dados pessoais, registos de chamadas, SMS, localização e imagens armazenadas no smartphone. Para além disso, consegue espiar as conversas que tem através do Whatsapp e ‘atacar’ a aplicação do Google Chrome, podendo roubar credenciais usadas em vários sites.

A ZooPark permite ao ‘hacker’ realizar chamadas e enviar SMS através do seu telefone, sem que o utilizador se aperceba.