E-Toupeira. PGR confirma sete arguidos

A Procuradoria-Geral da República (PGR) revelou esta sexta-feira que o caso ‘E-Toupeira’ tem sete arguidos, mais dois do que tinham sido confirmados em março.

A informação avançada pelo Jornal Económico foi confirmada pela PGR à agência Lusa. De acordo com o Económico, os dois novos arguidos são oficiais de justiça.

Recorde-se que o caso ‘E-Toupeira’ investiga o uso ilegal de credenciais informáticas para aceder à plataforma Citius, por forma a recolher mais informações sobre vários processos, nomeadamente aqueles que envolvem o Benfica.

Em causa está a suspeita dos crimes de corrupção, peculato, violação do segredo de justiça, favorecimento pessoal, falsidade informática, acesso ilegítimo e burla informática.

Os arguidos já conhecidos deste processo são o assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, três funcionários judiciais e o agente de futebolistas Óscar Cruz. Um dos funcionários judiciais - técnico de informática do Instituto de Gestão Financeira e Equipamento da Justiça (IGFEJ) – ficou em prisão preventiva, enquanto Paulo Gonçalves ficou impedido de contactar com os restantes arguidos.