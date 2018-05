Sabia que deve pedir ‘autorização’ ao seu filho para lhe mudar a fralda?

De acordo com uma especialista sexual, Deanne Carson, pedir 'autorização' ao seu filho para lhe mudar a fralda ajuda a criar uma “cultura de consentimento”, algo que se deve incutir logo durantes os primeiros anos de vida. No entanto, a sua opinião está a ser criticada nas redes sociais.

A terapeuta sexual Deanne Carson acredita que esta questão devia ser imposta aos bebés, tendo a teoria sido apresentada no ABC News, durante um espaço dedicado à educação infanti.

Os pais devem aguardar por um contato visual ou outra forma de resposta corporal, mesmo que não seja esperada uma resposta por parte da criança, como é evidente, isto serve para que o bebé entenda que a sua resposta interessa.

“Conseguem imaginar aparecer no médico com o vosso filho pela falta de permissão que impediu que lhe mudasse a fralda durante dias e agora o bebé tem um problema de pele?”, pode ler-se num dos comentários feitos no Twitter.

“Boas notícias! O meu bebé de três anos nunca me deu permissão para lhe mudar a fralda, por isso não o fiz! Assim tenho muito menos trabalho!”, lê-se também.

Em resposta a todas as críticas, a especialista ‘acusa’ as pessoas que fizeram este tipo de comentários, de não levarem a sério o trabalho que deve ser feito para se alertar sobre possíveis abusos sexuais, assim como desrespeitar as vítimas de violação.