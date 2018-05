Concorrente israelita responde às críticas que Salvador Sobral fez à canção

Netta Barzilai, a concorrente israelita no Festival da Eurovisão da Canção, respondeu às críticas que Salvador Sobral fez à sua canção.

O vencedor do último Festival da Eurovisão da Canção o ano passado, em entrevista ao jornal Público, disse que “de repente, o Youtube achou que eu iria gostar da canção de Israel e então abri aquilo e saiu-me de lá uma música horrível. Eu pensei: Youtube, muito obrigado, mas não é por aqui”.

Depois deste comentário, Natta Barzilai respondeu com “amor”. “Envio apenas amor para o Salvador, e para todos os artistas de todos os géneros”, escreveu a concorrente no seu Twitter.

Sending only love to Salvador, and to all artists of all genres ♥️ pic.twitter.com/mcGHpIXTNz