Eurovisão. São estes os países favoritos à vitória

A edição do Festival da Eurovisão deste ano tem sido considerada, por vários especialistas internacionais, como uma das edições mais disputadas dos últimos anos.

As canções que passaram à final têm estado a descer e a subir no ranking das casas de apostas.

No entanto, quem não está bem classificado este ano é Portugal que, recorde-se, venceu o festival do ano passado, com o músico português Salvador Sobral a subir ao palco com a canção “Amar pelos Dois”. O país vencedor este ano em se encontra no Top10 dos favoritos, estando a ocupar, para já, o 22.º lugar no ranking.

Veja aqui o Top10 dos favoritos à vitória

1.º Chipre

2.º Israel

3.º Irlanda

4.º França

5.º Lituânia

6.º Alemanha

7.º Suécia

8.º Noruega

9.º Itália

10.º Estónia