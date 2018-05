Autoeuropa. Presidente da Comissão de Trabalhadores pede demissão

Fernando Gonçalves justifica a sua saída com um "sentimento de contestação à pessoa do presidente".

O presidente da Comissão de Trabalhadores, Fernando Gonçalves, demitiu-se, apesar de os trabalhadores terem votado esta semana a sua continuidade. O responsável justifica a sua saída com um "sentimento de contestação à pessoa do presidente".

No referendo realizado na quarta-feira resultou em 57% dos votos para o “não”, enquanto o “sim” obteve 38% dos votos. Ao todo votaram 3174 dos 5700 trabalhadores.

Tal como o i avançou esta iniciativa surgiu pelas mãos de um grupo de trabalhadores que não se sente representado por esta estrutura. O referendo foi marcado depois da realização de três plenários que tiveram lugar na segunda-feira e de um abaixo assinado ter recolhido as assinaturas necessárias. Para a CT ser destituída era obrigatório que dois terços dos trabalhadores votem, bastando depois uma maioria simples para determinar a saída dos atuais representantes laborais.

Na véspera da realização do referendo, Fernando Gonçalves revelou ao i que este ato está contemplado nos estatutos da Comissão de Trabalhadores, garantindo que “aguardava o resultado com serenidade”.

Na base da marcação da votação esteve o descontentamento de alguns trabalhadores com a prestação da CT, entre o que foram as promessas feitas e o resultado das negociações laborais, dando origem à laboração ao sábado.

Já as negociações para um novo acordo para o trabalho em laboração contínua – a partir de agosto, altura em que será implementada uma quarta equipa – ainda não arrancaram. O i sabe que este processo inicial irá começar a 11 de maio e, segundo a CT, tem como objetivo a obtenção de uma compensação justa para os trabalhadores abrangidos por esses novos horários.

Este braço-de-ferro entre os próprios trabalhadores não é novo. Já em janeiro, um grupo de trabalhadores fez uma vigília à porta da fábrica, garantindo que não se sentia representado pela estrutura liderada por Fernando Gonçalves e, nessa altura, fez um abaixo-assinado para apresentar várias propostas alternativas às solicitadas pela Comissão de Trabalhadores.

Foi com base nesse documento criado pelo movimento Juntos que os trabalhadores aprovaram dois dias de greve para fevereiro, altura em que entraram em vigor os novos horários de trabalho, mas acabou por não avançar. Isto porque, para que a paralisação se concretizasse seria necessário que fosse convocada pelos sindicatos, como o Site-Sul, que foi o rosto da última greve.

Este abaixo-assinado recordou ainda que “o trabalho por turnos já é uma forma de organização do trabalho prejudicial à vida familiar e à saúde dos trabalhadores”, lembrando ainda que, “segundo o contrato coletivo em vigor, a fábrica não tem permissão para impor laboração contínua e trabalho ao sábado à noite sem o consentimento dos trabalhadores”.