Salvador Sobral lança nova música antes de atuar no Festival da Eurovisão da Canção

‘Mano a Mano’ é a nova música de Salvador Sobral. A música foi composta pelo pianista Júlio Resende e a letra é da autoria de Maria do Rosário Pedreira.

A nova canção de Salvador foi lançada antes da sua atuação na Eurovisão. O vencedor do ano passado vai interpretar a música ‘Amar pelos dois’ no sábado na final do festival.

Salvador está a preparar um segundo disco de originais, que irá sair este ano, depois de o músico ter lançado o ‘Excuse Me’ em 2016.