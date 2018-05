12 de maio 2018

A vitória da diplomacia angolana

A Justiça fez o favor à política e descalçou a grande bota que afetava as relações Portugal-Angola. Costa festejou, Marcelo também, João Lourenço ficou com os louros do ‘feliz desfecho’. E agora, como diz o Presidente angolano, é tempo de avançar.