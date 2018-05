Queda de avioneta mata três pessoas

O aparelho tinha levantado do aeródromo de Tires com destino à Catalunha

Uma avioneta que saiu do aeródromo de Tires caiu este sábado em Flix, Espanha, provocando a morte a três pessoas, avança a agência EFE. As vítimas mortais eram ocupantes da avioneta, no entanto não se conhece nem as nacionalidades dos tripulantes nem os motivos da queda da avioneta.

Segundo noticiado, o aparelho despenhou-se perto de Vinebre, a cerca de 70 quilómetros do aeroporto de Reus, na Catalunha.

A queda do aparelho provocou um pequeno incêndio que foi controlado pelos bombeiros. No local está ainda uma equipa de segurança aérea para investigar as causas do acidente.