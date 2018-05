A grande final da Eurovisão já começou! E começou da melhor maneira com Ana Moura e Mariza a encherem o Altice Arena de fado! Veja a entrada dos 26 países que disputam hoje a grande final:

Who will get your #12points tonight? Let's welcome the finalists! #ESC2018 #AllAboard pic.twitter.com/q3TTHpLdLM