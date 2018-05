Eurovisão. Fãs de todo o mundo rendidos a Filomena Cautela

As apresentadoras do Festival Eurovisão têm dado muito que falar lá fora, mas uma delas tem dado mais nas vistas.

No vídeo partilhado no YouTube – onde Daniela Ruah, Filomena Cautela, Sílvia Alberto e Catarina Furtado surgem a dançar ao som dos vários géneros que passaram pela Eurovisão desde o início do festival – são muitos os comentários positivos em relação à prestação de Filomena Cautela.

“Filomena é definitivamente a melhor apresentadora deste ano”, diz um utilizador. “A Filomena é espetacular, adoro-a” e “Mena está claramente na minha lista de apresentadores favoritos” são outros dois comentários feitos no YouTube.

Pelo que é publicado no YouTube, o público está muito contente com a prestação das apresentadoras portuguesas: “Estou surpreendido, estas apresentadoras são muito boas” e “As apresentadoras são muito melhores este ano. Melhores do que os que têm apresentado nos últimos 10 anos” são dois dos comentários publicados.

