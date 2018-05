E o vencedor da Eurovisão é...

ISRAEL!!!

Depois de uma noite cheia de música, luzes, cores e muita animação, a grandes vencedora foi a chamada mulher galinha com o tema "Toy".

Em segundo lugar ficou Chipre seguido do Austria.

Salvador Sobral, que tinha dito que a música de Netta era "horrível", entregou a taça à vencedora, abandonando logo o palco, ignorando o protocolo de celebrar com a vencedora.

Portugal ficou em 26.º lugar (ou último da final) com 39 pontos, dados pela Holanda (2), Irlanda (6), Estónia (3), Suiça (3), Lituânia (7) e 18 pontos do público

