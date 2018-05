“Regressar ao Benfica será o melhor para Renato Sanches”

Depois de uma época para esquecer no Swansea, Renato Sanches tem agora o futuro em aberto.

Carlos Carvalhal, técnico do Swansea, deixou um conselho ao médio internacional português: “O Renato sabe que teve uma época muito má. Não está ao nível que já esteve e aquela lesão em janeiro acabou com ele. Alguém me disse que ele pode voltar ao Benfica. Se assim for, é o melhor para ele”.

“Ele precisa de regressar a Portugal porque é apenas um rapaz e ainda não está preparado para o patamar da Premier League”, acrescentou.

Renato Sanches saiu do Benfica há dois anos para o Bayern de Munique a troco de 35 milhões de euros, mas não se conseguiu impor. Foi, então, emprestado ao Swansea, onde também não vingou.