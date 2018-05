Preços dos combustíveis sobem peça oitava semana consecutiva

Os preços dos combustíveis vão voltar a aumentar já esta segunda-feira, sendo esta já a oitava semana de subidas consecutivas.

O agravamento dos preços deve-se à evolução dos preços da matéria-prima e também do mercado cambial.

Tanto a gasolina como o gasóleo deverão subir dois cêntimos por litro, passando a custar 1,56 euros e 1,35 euros respetivamente.

De acordo com o último relatório de Bruxelas, depois de impostos, o preço médio da gasolina 95 octanas praticado em Portugal é o sétimo mais caro em toda a UE. Já o gasóleo ocupa a 6ª posição entre os países do espaço comunitário. O relatório da Comissão Europeia também deixa claro que a grande fatia do preço cobrado por cada litro de combustível vai para os cofres do Estado.