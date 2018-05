Irão. EUA admitem sanções sobre empresas europeias

Os Estados Unidos abandonaram o acordo nuclear com o Irão, mas não querem ir sozinhos. John Bolton, conselheiro de Segurança Nacional norte-americano, admitiu ontem o que o país poderá impor sanções sobre empresas europeias que façam negócios com o Irão.

“Creio que a questão aqui é o que é que os europeus vão fazer. Se eles virem que não é do interesse deles ficar no acordo, vamos ver o que fazem os iranianos. Eles adorariam ficar no acordo. Porque haveriam de sair? Eles conseguiram tudo o que queriam da administração Obama. Mas acho que, em última instância, os europeus vão perceber que é do interesse deles vir connosco”, revelou em entrevista à CNN.

Quando questionado sobre a possibilidade de os Estados Unidos imporem sanções sobre empresas europeias, Bolton disse apenas: “É possível. Vai depender da conduta dos outros governos”.

Esta reação surge depois de o Secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, ter admitido que esperava que americanos e europeus chegassem a um acordo sobre o Irão. Em entrevista à Fox News, Pompeo explicou que o alvo da saída do acordo não é a Europa, mas sim o que classifica como mau comportamento iraniano, no que diz respeito ao programa nuclear.

Ainda assim, Pompeo revelou estar “esperançoso de que nos próximos dias possamos chegar a um acordo que realmente funcione, que realmente proteja o mundo do mau comportamento do Irão, não apenas do seu programa nuclear, mas também dos seus mísseis e do seu comportamento maligno”.

Até ao momento, China, França, Rússia, Reino Unido e União Europeia mantêm-se no acordo que foi assinado em 2015 – e que os Estados Unidos rasgaram no passado dia 8 de Maio – que estabeleceu controlos ao programa nuclear iraniano e um alívio nas sanções económicas norte-americanas sobre aquele país do Médio Oriente e sobre empresas que façam negócios no país.

Recorde-se que, Trump disse que o acordo nuclear não era suficientemente duro com o Irão, mas os países europeus dizem que a decisão do presidente norte-americano vai aumentar o risco de conflito na região.

O acordo nuclear permitiu o levantamento gradual das sanções económicas e financeiras internacionais ao Irão em troca do compromisso de Teerão de limitar o seu programa nuclear a fins civis.

A chanceler alemã, Angela Merkel, já veio admitir que a retirada unilateral dos Estados Unidos do acordo nuclear com o Irão enfraquece a confiança na ordem mundial. “Acho que não é correto cancelar unilateralmente um acordo que foi aprovado multilateralmente no Conselho de Segurança da ONU. Isso diminui a confiança na ordem internacional”, defendeu.

Também o ministro francês das Finanças, Bruno le Maire, disse que os países europeus deviam pressionar a administração Trump em vez de agirem como “vassalos” dos Estados Unidos e que a Europa não deveria aceitar os Estados Unidos como “polícia económico do mundo”.