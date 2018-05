Aeroporto. ANA vai ter de responder “depressa e bem” para encontrar solução

A ANA vai ter de responder “depressa e bem” com vista a encontrar uma alternativa ao aeroporto de Lisboa que já está esgotado. A garantia foi dada por António Costa e, ao mesmo tempo, lembra que essa é uma das condições que foi imposta à empresa que faz a gestão aeroportuária quando foi privatizada pelo governo anterior aos franceses da Vinci. “Creio que a ANA muito brevemente está em condições de apresentar uma solução que está contratualmente obrigada para encontrar uma alternativa”, revelou.

O primeiro-ministro disse ainda que há “um novo consenso nacional” de arrependimento por não se ter avançado antes com um novo aeroporto internacional. “Hoje, creio, há um novo consenso nacional, arrependidos de não ter feito a tempo e horas aquilo que hoje já estamos numa luta para tentar recuperar, que é o país ter um novo aeroporto internacional com capacidade de dar resposta àquilo que é a oferta do turismo no nosso país”, na inauguração do novo hotel do grupo Vila Galé, em Sintra.

Esta reação surgiu, numa altura, em que já foi revelado que o estudo de impacte ambiental pedido pela ANA Aeroportos para o futuro aeroporto do Montijo revela que os impactes encontrados são pouco significativos, não colocando em causa a localização do novo aeroporto.

O documento que recomenda a tomada de um conjunto de medidas que minimizem os impactes ambientais do futuro aeroporto em diversas áreas, entre as quais a fauna, a flora e o ambiente sonoro irá ser analisado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) nos próximos seis meses.

Os números do estudo também são simples no que diz respeito ao impacto para a região, estando prevista a criação de 800 a 900 empregos diretos e indiretos por um milhão de passageiros. As obras de construção do novo aeroporto do Montijo podem arrancar em meados do próximo ano, para ficarem concluídas em 2022 - um timing que, ao que o i apurou, é considerado “apertado” por vários responsáveis do turismo face aos atuais constrangimentos do aeroporto da Portela.

O estudo recomenda um plano específico de isolamento em algumas instalações, como é o caso das escolas, ou um novo pavimento e barreiras acústicas no acesso à autoestrada que liga o norte de Lisboa a Setúbal. A empresa que elaborou o estudo de impacto ambiental propõe ainda que, à semelhança do que já acontece em Lisboa e em Faro, também ali seja utilizada falcoaria para afastar as aves do futuro aeroporto e recomenda uma sensibilização acrescida dos pescadores e agricultores para uma gestão dos resíduos da pesca, da apanha do marisco e da agricultura, considerados uma atração para as aves em busca de alimento. Já sobre a fauna (répteis, mamíferos, como os morcegos, e aves), os impactos que decorrem da atividade aeroportuária “estão identificados e são passíveis de serem reduzidos ou compensados”.

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, já veio minimizar as conclusões deste relatório, referindo que “são ultrapassáveis e passíveis de ser mitigados”.

“Este relatório não trouxe surpresas em relação ao que esperávamos. É uma infraestrutura que já serve de pista de aterragem [militar] e que, neste caso, terá uma mudança no seu uso, passando a ter também uma utilização por civis”, apontou o governante. Sobre os alertas e sugestões deixadas por este estudo, Pedro Marques disse apenas que os impactos apontados “são limitados e capazes de ser mitigados”.

Esta conclusão não agradou aos ambientalistas da Zero, que defendem que a escolha da localização do novo aeroporto deve ser sujeita a uma avaliação ambiental estratégica, mais abrangente do que o estudo de impacto ambiental. Os ambientalistas admitem mesmo pedir a intervenção da Comissão Europeia.