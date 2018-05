Campeonato. Benfica na Champions, Estoril e Paços de Ferreira despromovidos

E as contas do campeonato 2017/18 estão oficialmente fechadas. Este domingo, o Benfica venceu na recepção ao Moreirense, por 1-0, com o único golo da partida a ser apontado pelo brasileiro Jonas da marca de grande penalidade (avançado que termina com o estatuto de melhor marcador da prova, com 34 golos, uma média de um golo por jogo). “Em termos pessoais fico feliz por ajudar com golos, em termos coletivos triste por não termos conseguido o campeonato, mas vamos com sentimento de dever cumprido em relação à Liga dos Campeões, jamais o Benfica pode ficar de fora de uma competição como esta”, defendeu o brasileiro no fim do encontro.

Depois de uma época não conseguida, em que apenas conquistaram a Supertaça de Portugal, os encarnados alcançaram o posto de vice-campeão (81 pontos), posição que lhes garante a participação na Liga dos Campeões da próxima temporada além de um encaixe de vários milhões nos cofres do clube da Luz. As águias irão entrar na 3.ª pré eliminatória da liga multimilionária, com jogos agendados para 7/8 e 14/15 de agosto. Em caso de sucesso nesta fase, o Benfica tem ainda de disputar o play-off de acesso à fase de grupos, a 21/22 e 28/29 do mesmo mês.

“Falhámos o principal objetivo, mas não sendo possível, havia aqui uma compensação. Acaba por ser meritório para todos os que trabalharam. Nesta luta que se levou até à última jornada, saímos mais à frente do que o adversário direto. Esta época foi de certa forma cruel, merecíamos um resultado positivo. O segundo lugar não era o que queríamos mas é algo que nos dá alento”, referiu o treinador encarnado Rui Vitória que salientou que o Benfica foi mais forte que o adversário direto (Sporting), tanto na Luz como em Alvalade.

De referir que o 2.º lugar das águias só foi possível devido à derrota do Sporting nos Barreiros (2-1). Os leões desperdiçaram a vantagem que tinham do confronto direto em relação às águias e despediram-se do campeonato com o 3.º lugar (78 pontos), posto que lhes tira o passaporte para a Champions e lhes garante apenas a entrada na 3.ª Pré-Eliminatória da Liga Europa. Na Madeira, o triunfo do Marítimo foi garantido por Joel (31’) e Ghazaryan (92’), enquanto o único golo dos leões chegou por Bas Dost (32’).

“Foi uma época negativa. Falhámos o objetivo de sermos campeões, falhámos agora o objetivo de ir à Champions, acaba por ser uma temporada negativa para todos”, referiu o médio Bruno Fernandes após o jogo. Todavia, o Sporting ainda é o único clube com compromissos por cumprir. Os leões tentam, no próximo domingo (20 de maio), conquistar a Taça de Portugal, no Jamor, frente ao Desportivo das Aves, e, em caso de vitória, aumentar para dois os troféus levantados esta época, depois de já terem celebrarado a Taça da Liga após triunfo sobre o FC Porto.

“É preciso recuperar para a final do Jamor, que é um dos grandes objetivos da época. Perdemos o segundo lugar e a possibilidade de ir à Champions, acabamos chateados e desmoralizados. A equipa ficou muito abalada com esta derrota”, confirmou o treinador leonino Jorge Jesus, num momento em que referiu que “nunca fomos uma equipa com qualidade e dinâmica e o Marítimo não nos deu espaços. Logo na primeira parte começaram a fazer muito anti-jogo, muitas paragens e na segunda foi constantemente a mesma coisa mas tínhamos de fazer mais para sair daqui com a vitória, que era o que interessava”.

Estoril e P. Ferreira descem de divisão Ainda durante a tarde de ontem, o Estoril não foi além de um empate, sem golos, em Santa Maria da Feira tendo confirmado a descida de divisão, juntamente com Paços de Ferreira.

"Infelizmente aqueles que somaram mais pontos é que se mantem, e nós fomos um dos que somou menos. É triste, e nem nós nem os adeptos queríamos isto para o clube, mas agora é tentar perceber o que irá acontecer daqui para a frente e decidir qual é o melhor caminho”, disse Ivo Vieira, técnico dos canarinhos. O treinador lembrou ainda que os dirigentes do clube “não podem deixar o Estoril morrer”. Com os mesmos 30 pontos que os canarinhos, o Paços de Ferreira também disse adeus ao principal escalão de futebol português. Os castores perderam ontem, por 3-1, em Portimão, com o golo de honra dos pacences a ser apontado por Rúben Micael. “O meu futuro pouco me importa nesta altura, o mais importante é o futuro do Paços de Ferreira. O futuro da equipa é importantíssimo, já o futuro do João Henriques é uma situação nova para mim”, disse o técnico dos pacences, João Henriques, garantindo que independentemente de permancer, ou não no clube, termina “de consciência tranquila com aquilo que foi o meu trabalho.