Fundo canadiano compra prédio na Av. da Liberdade por 15 milhões

O novo investimento surge depois do grupo já ter adquirido dois ativos em Verona e Madrid, por um total de cerca de 39 milhões de euros.

O grupo canadiano BMO Real Estate Partners lançou o segundo fundo da série Best Value Europe e adquiriu um prédio na Av. da Liberdade, em Lisboa, por 15 milhões de euros. O novo investimento surge depois do grupo já ter adquirido dois ativos em Verona e Madrid, por um total de cerca de 39 milhões de euros.

O objetivo a curto-prazo do Fundo é atingir um valor de portfolio bruto de 500 milhões de euros e depois crescer, a médio-prazo, a cima da marca dos mil milhões de euros.

O grupo afirma que, tal como o primeiro fundo da série Best Value Europe - que está agora mais de 90% investido, com 12 ativos, que somam mais de €700 milhões -, o segundo "irá centrar-se em oportunidades de investimento selectas e de elevada qualidade localizadas nas principais zonas de comércio de grandes cidades Europeias".

O prédio na Avenida da Liberdade nº108 é a terceira propriedade adquirida pelo Fundo e foi comprada fora de mercado por €15,2 milhões. Este ativo é um edifício de uso misto, totalmente remodelado, que abrange uma área de 2104m2, incluindo escritórios e uma unidade comercial, de momento ocupada pela Michael Kors.

O Best Value Europe II representa a quinta operação estratégica da BMO REP em zonas comerciais chave, com um total de mais de 2,7 mil milhões de euros de ativos sob gestão, localizados em importantes zonas de comércio na Europa.

“Temos um compromisso a longo-prazo com a nossa estratégia especializada em zonas comerciais principais e o BVE II permitir-nos-á continuar a aproveitar as oportunidades que vemos na Europa e que acreditamos oferecer retornos atrativos. Depois de expandirmos a nossa equipa em Paris, estamos agora também melhor posicionados para executar uma abordagem no terreno para identificar e descobrir ativos que correspondam aos nossos exigentes critérios de investimento”, refere Ian Kelly, Director Europeu do Fundo na BMO Real Estate Partners.

A BMO Real Estate Partners (BMO REP) é responsável por uma parte do negócio de Gestão de Ativos do grupo Canadiano BMO Financial Group (negócio avaliado em 216,8 mil milhões de dólares).