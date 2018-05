PAN quer animais de médio e grande porte a viajar nos autocarros

O partido Pessoas Animais Natureza (PAN) quer alterar as normas da Carris para que os animais de médio e grande porte possam andar nos transportes da Carris, escreve a agência Lusa.

A proposta vai ser apreciada pela Assembleia Municipal de Lisboa esta terça-feira.

A proposta do PAN pede a “alteração das regras da Carris, passando a permitir o transporte de animais de médio e grande porte, com os habituais meios de contenção legalmente previstos para a sua circulação na via e demais lugares públicos”. Os animais teriam, assim, de viajar com trela ou açaime.

“Por extraordinário que pareça, é permitido pela Carris o transporte de bicicletas, considerado um 'objeto volumoso', mas não é permitido o acesso de um animal de companhia de médio ou grande porte”, justifica o partido.