Vendas da Nestlé Portugal sobem mais de 6% para 117 milhões

As vendas da Nestlé Portugal subiram acima de 6% no primeiro trimestre, face a igual período de 2017, para 117 milhões de euros, sendo considerado um início de ano "muito forte", segundo o diretor-geral, Paolo Fagnoni, que falou aos jornalistas na sede da empresa, em Linda-a-Velha, Oeiras.

Nos primeiros três meses deste ano, a Nestlé Portugal registou um "crescimento orgânico sólido, acima de 6%, com vendas totais de 117 milhões de euros", de acordo com a empresa.

Os resultados positivos foram impulsionados pelas áreas de negócio petfood (alimentação para animais de estimação), Health Science e do café (que tem um peso de 45% nas vendas em termos de valor).

O negócio do café registou um crescimento orgânico acima dos 9% em todos os segmentos e canais.

Apesar do ano ter arrancado "forte e dinâmico", impulsionado pela inovação -- que teve um peso de 21% no crescimento do primeiro trimestre das vendas --, o diretor-geral afirma que é expectável que o ritmo abrande no decorrer do ano. No entanto, "de momento, estamos a crescer forte no mercado interno".