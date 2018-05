Casamento Real. Meghan Markle não vai ter o pai presente na cerimónia

O pai de Meghan Markle, Thomas Markle, foi apanhado num encontro com um paparazzi, por 100 mil euros, tendo-se deixado fotografar num café a consultar notícias sobre o casamento real. Por esta razão, este afirmou que não vai à cerimónia, “para não envergonhar a filha”.

De acordo com o canal de televisão europeu Sky News, um representante do palácio afirmou que esta “é uma situação extremamente pessoal para a senhora Markle nos dias que antecedem o casamento. Ela e o príncipe Harry pedem novamente por compreensão e respeito ao senhor Markle nesse momento difícil”.

Estes dias antes do grande casamento têm sido marcados por várias polémicas. Recorde-se que, ao longo das últimas semanas, o irmão de Meghan tem vindo a atacá-la publicamente, tendo escrito uma carta aberta ao futuro marido da irmã, o príncipe Harry, que foi publicada pela revista In Touch, onde este alerta o príncipe para a “verdadeira Meghan”.

“Caro príncipe Harry, ainda não é tarde. Obviamente, a Meghan não é a mulher certa para ti”, começava por dizer a carta. Além disto, o irmão acusa a atriz de se ter aproveitado do dinheiro do pai, para depois o “abandonar” quando este entrou em falência.

Recorde-se que o casamento entre Meghan Markle e o príncipe Harry se vai realizar já no próximo sábado, dia 19 de maio, na St. George’s Chapel, a capela principal de culto religioso do Castelo de Windsor, no Reino Unido.