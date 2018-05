CaixaBank já detém quase 94% do BPI

Banco deverá sair da bolsa lisboeta, mas já desde fevereiro do ano passado que não está no PSI20.

O CaixaBank adquiriu 0,391% no BPI, passando a sua participação para 93,863% da instituição financeira liderada por Pablo Ferero

"Na sequência destas aquisições, o CaixaBank passou a deter directamente 1.367.366.190 acções representativas de 93,853% do capital social do BPI e de 93,863% dos direitos de voto no BPI.

No início de maio, o CaixaBank revelou ter comprado mais 8% do capital do BPI, por quase 178 milhões de euros, à seguradora alemã Allianz. Ficou assim com 92,935% do capital do banco.

Após esta operação, o acionista decidiu prosseguir com a retirada de bolsa do BPI. Em fevereiro do ano passado, a instituição financeira deixou o PSI20, uma vez que a liquidez era diminuta, mas continuou em bolsa, mas agora deverá mesmo sair da praça lisboeta.

Se a decisão for aprovada, em assembleia-geral e pelo regulador do mercado, o CaixaBank avança com uma oferta pelas acções que não detém. A contrapartida será de 1,45 euros - o mesmo preço pago à Allianz - o que implica um prémio 27,9% face à oferta pública de aquisição (OPA) realizada no ano passado.