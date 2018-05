O que é que Lisboa tem? Tem vizinhos famosos, tem

Lisboa ganhou uma nova superestrela. A atriz Scarlett Johansson vai mudar-se para Portugal, aumentando a lista de famosos que se renderam à capital portuguesa. A imprensa internacional já chama a Lisboa “a casa dos famosos” e multiplicam-se as entrevistas a jornais estrangeiros que incluem elogios rasgados a Portugal. “É uma moda”, avisa Carlos Brito, investigador em marketing da Universidade do Porto. E, como todas as modas, pode ser passageira. Estando para durar ou não, o certo é que atrair celebridades para Portugal ou para Lisboa pode tornar-se a melhor arma de promoção do país no estrangeiro. “Significa que existe segurança, qualidade de vida e infraestruturas”, explica o especialista (ver entrevista à esquerda).

Há quatro anos, Christian Louboutin (que tem casa em Lisboa e no Alentejo) dizia numa entrevista que os portugueses não se sabem vender. Filipe Lourenço, CEO da Private Luxury Real Estate, uma das várias imobiliárias que se dedicam à venda de casas de luxo, garante que a realidade mudou. E a corrida de famosos a Portugal deve-se “a um trabalho conjunto do turismo com o imobiliário”, levado a cabo pelo Estado e “por empresas que se tornaram interlocutoras” no estrangeiro.

De tal forma que, em 2017, Portugal ganhou o prémio de melhor destino turístico do mundo nos World Travel Awards (os óscares do turismo). E, também no ano passado, bateram-se recordes no turismo: superaram-se os 20 milhões de turistas e o número de dormidas subiu 8% comparativamente com o ano anterior. Estima-se que, até 2020, a intensidade turística em Lisboa aumente 33%.

Mas o que tem Portugal – e, mais concretamente, Lisboa – de tão fascinante? “O clima, as pessoas acolhedoras, a cultura, a comida e a posição geográfica, a sete horas de avião de Nova Iorque e a pouquíssimas horas dos principais centros da Europa”, explica Filipe Lourenço.

Alguns destes argumentos foram já confirmados pelos vários VIP mundiais que agora vivem em Lisboa – eleita no ano passado a melhor cidade nos Wallpaper Design Awards e o melhor City Break do mundo. Monica Bellucci, por exemplo, diz que se sente “livre” em Portugal e que “as pessoas são muito acolhedoras”. Madonna elogia “a mistura cultural de pessoas e de músicas” e o facto de “poder sair todas as noites”. “Lisboa é o reflexo feminino de Paris”, ainda que seja preciso “estar em boa forma para andar a pé pela cidade”, diz Christian Louboutin, que tem tecido elogios à “luz irresistível” da cidade e “à comida, que é ótima”.

Numa entrevista ao “Guardian”, o ex--futebolista Éric Cantona confessou sentir-se “vivo” em Portugal. E também há quem aponte razões políticas. Alicia Vikander, mulher do ator Michael Fassbender, que comprou casa em Lisboa há pouco tempo, confessou que o Brexit pesou na decisão de se mudar para Portugal. “Depois do Brexit, achei melhor manter-me na União Europeia”, contou numa entrevista à revista “Elle”.

Os elogios com repercussão além-fronteiras são muitos, mas Carlos Brito avisa: “Portugal continua a ter um défice de imagem e a nossa imagem ainda fica muito aquém da realidade.”

Casos



Scarlett Johansson, atriz

Vai tornar-se a nova “embaixadora” da cidade de Lisboa. Tal como o “Sol” adiantou este fim de semana, a atriz Scarlett Johansson, protagonista de filmes como “Vicky Cristina Barcelona” (de Woody Allen) ou “Lost in Translation” (Sofia Coppola), está a planear comprar casa - um apartamento - na zona do Príncipe Real.

Madonna, cantora

A “rainha da pop” apresentou Lisboa ao mundo. Há um ano mudou-se para a capital portuguesa e, desde então, tem partilhado a sua adaptação à cidade nas redes sociais. Encontrar casa não foi tão fácil como seria de prever, mas Madonna acabou por se instalar no número 100 da Rua das Janelas Verdes, no Palácio Ramalhete.



M. Fassbender, ator

Comprou um T5 de luxo em Alfama, no Palácio de Santa Helena. O apartamento, com vista para o Tejo, terá custado cerca de dois milhões de euros. Michael Fassbender tem uma outra casa em Melides, mas mudou-se de armas e bagagens para Lisboa com a mulher, a atriz sueca Alicia Vikander, vencedora de um óscar.

Éric Cantona, ex-futebolista

Escolheu Lisboa em 2014, altura em que o filho entrou para a escola do Sporting. O ex-futebolista Éric Cantona deixou França e trouxe a família para a capital portuguesa, cidade a que chama “o Rio de Janeiro da Europa”. Entretanto comprou um prédio de luxo na Colina de Sant’Ana a meias com o ex-treinador Alex Ferguson.



C. Louboutin, designer francês

É o designer de sapatos mais famoso do mundo e comprou apartamento em Lisboa em 2016, depois de ter adquirido uma primeira casa em Melides, no Alentejo. Louboutin tem organizado vários eventos em Portugal e há muitos anos que passa férias na Comporta. Tem planos para construir um hotel de charme em Melides.

Monica Bellucci, atriz

“Aterrou” na capital em 2016 e comprou um apartamento no bairro histórico do Castelo - onde é vizinha de Christian Louboutin. Monica Bellucci não veio sozinha. Trouxe a família e inscreveu os filhos num colégio internacional. Tem dado várias entrevistas sobre a paixão por Lisboa e já admitiu que gostava de rodar um filme em Portugal.