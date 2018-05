Bolsa pan-europeia aumenta os lucros em 30,6% no primeiro trimestre do ano

A Euronext, a bolsa pan-europeia, aumentou os lucros em 30,6% no primeiro trimestre de 2018, perfazendo uma receita na ordem dos 57,3 milhões de euros, anunciou a bolsa.

A bolsa é composta pelas bolsas da Bélgica, França, Holanda, Portugal e Reino Unido.

Nos primeiros três meses de 2018, a Euronext aumentou as receitas em 15,9%, num total de 146,7 milhões de euros, enquanto que as receitas derivadas do "trading" subiram 19,4%, perfazendo 55,7 milhões de euros. Para a bolsa, o desfecho financeiro é o "resultado de uma quota de mercado sustentada de 65,3%, de uma margem de 0,52 pontos base e de um crescimento do volume transacionado".

Para o presidente executivo da Euronext, este é "um arranque forte do ano, com um elevado nível de receitas oriundas das atividades de 'trading' num ambiente volátil e um bom desempenho dos nossos dados de mercado e do negócio de índices".