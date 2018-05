Alerta Proteção Civil. Perigo de incêndio até quinta-feira

Em comunicado, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) alertou, esta terça-feira, para o aumento do perigo de incêndio florestal, especialmente nas zonas do interior norte e centro, devido ao aumento da temperaturas e o tempo tempo quente e seco que se vai fazer sentir até quinta-feira.

A ANPC refere que, devido à previsão do estado do tempo quente e seco e também vento moderado, são expectáveis condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios florestais, com especial incidência no interior norte e centro.

Nesse sentido, a ANPC recorda que, dado o estado do tempo, não é permitido “a realização de queimadas, nem de fogueiras, a utilização de equipamentos de queima e de combustão destinados à iluminação ou à confeção de alimentos, queimar matos cortados e proibido fumar nos espaços florestais e vias que os circunde, bem como lançar balões com mecha acesa ou qualquer outro tipo de foguetes, fumar ou fazer lume de qualquer tipo nos espaços florestais e vias que os circundem, bem como a fumigação ou desinfestação em apiários com fumigadores que não estejam equipados com dispositivos de retenção de faúlhas”.

A Proteção Civil recomenda também “a adequação dos comportamentos e atitudes face à situação de perigo de incêndio florestal, nomeadamente a adoção das necessárias medidas de prevenção e precaução”.

Recorde-se que, ao longo desta semana, as temperaturas vão subir significativamente e há vários concelhos em alerta devido ao risco de incêndio elevado.

O combate aos incêndios teve esta terça-feira o seu primeiro reforço de meios, sendo que dos 32 meios aéreos previstos, apenas estão disponíveis 13.

No entanto, o Governo fez saber que estão asseguradas a contratação dos 50 meios aéreos previstos, e que os meios vão ser disponibilizados à medida que forem sendo concluídos os procedimentos.