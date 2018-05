Miguel Albuquerque recusa encontrar-se com Costa no Palácio de São Lourenço

Miguel Albuquerque, presidente do governo regional da Madeira, recusa encontrar-se com o primeiro-ministro António Costa no Palácio de São Lourenço, antiga residência dos governadores-gerais e hoje sede do representante da República na região, durante a visita do chefe do governo português à Madeira no próximo dia 21 de maio.

"Não há nenhuma reunião no Palácio de São Lourenço. O Governo Regional da Madeira jamais reunirá no Palácio de São Lourenço", garantiu Albuquerque em declarações aos jornalistas. "Nós sugerimos vários locais da região [para uma reunião com o primeiro-ministro]. Ou na sede do governo [regional], como deve ser. Ou noutro local que nós apontámos. Isto é uma questão de princípio e nós daqui não saímos", acrescentou.

O primeiro-ministro deverá aterrar na Madeira para participar no Dia do Empresário Madeirese, organizado pela Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF).

Para Miguel Albuquerque, a possibilidade de a reunião com o primeiro-ministro se realizar no palácio de São Lourenço faz lembrar o tempo dos governadores-civis. "Agora, há uma coisa que eu vou dizer e é apenas isso que eu tenho para dizer: o tempo dos governadores-civis já acabou", assegurou.